2023 Kasım ayında yürürlüğe giren Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı ile ilgili revizyon toplantısı Gazimağusa Belediyesinde yapıldı. Gazimağusa Belediyesi ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB)işbirliğinde yapılan toplantıya KTMMOB, Şehir Planlama Dairesi, Mimarlar Odası temsilcileriyle belediyenin teknik ekipleri mimar, mühendisler katılarak imar planının geliştirilmesi ve planlı gelişimin sağlanması için görüşlerini paylaştı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay toplantının başında yaptığı konuşmada, Gazimağusa, Yeniboğaziçi, İskele İmar Planı’nın çok uzun zamandır tartışıldığını, aynı şekilde uzun süredir de emirnamenin yürürlükte kaldığını söyleyerek, Belediye olarak pozisyonlarının açık olduğunu, imar planından yana olduklarını, bunun tartışılmaz olduğunu ifade etti. İmar planıyla ilgili revizyon ihtiyacının olduğunu, revizyon çalışmalarının zaman zaman tekrar edilebileceğini ancak ilk revizyon çalışmasının çok önemli olduğunu ifade eden Uluçay, KTMMOB ile işbirliği halinde toplantı yapmak istekilerini, Birlik Başkanı Tunç Adanır’a, yönetim kurulu üyelerine ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

KTMMOB Başkanı Tunç Adanır ise, 2019 yılından bugüne gelene kadar siyasi mercilerle ilgili sıkıntılar yaşandığını, ülke genelinde imar planının yapılması gerektiğini ancak halen o noktaya gelemediğimizi belirterek, özellikle tarımsal arazilerin inşaat alanlarına dönüşmesinin en çok gündemde olan konu olduğunu söyledi. Adanır, bir an önce tüm ülkenin imar planının yapılması ve planlı gelişmenin sağlanması gerektiğini, imar planının 20 yıllık süresi olduğunu ve 5 yılda revizyon yapma hakkı verdiğini, uzun vadeli planlamadığımız çok şey olduğunu, bunlarla ilgili revizyonlar yaparak gelişimi doğru şekilde yönlendirmek gerektiğini kaydetti. Adanır, 2019’daki imar planını 2023’te uzlaşarak Şehir Plancılar Odası, Müteahhitler Birliği ile revizyon noktasına getirdiklerini, daha önce yayınlanması gereken imar planının yerine emirnamenin yayınlandığını ve kentlerin yapılaşmasının da kendi başına seyreder hale geldiğini ifade etti. Adanır, bu süreci doğru bir noktaya getirdikten sonra bundan sonrası için planlı gelişmek için bu toplantıyı yaptıklarını, görüş ve önerileri de dinlemek istediklerini, Şehir Planlama Dairesinden birliğe görüş talebi geldiğini bunu kendilerinin odalara ileteceklerini söyledi.

Şehir Planlama Dairesi’nden Şehir Plancısı Berkay Ramiz ise, 2019’da hazırlanan planın geçen kasımın başında yürürlüğe girdiğini, bu süreci yaşayanların konunun planlı gelişme değil müktesep haklarla ilgili olduğunu bildiğini, müktesep haklarla ilgili uzlaşı arayışına girdiklerini, hem meslek hem yatırımcı tarafının uzlaşacağı bir çalışma yaptıklarını söyledi. Ramiz, bir defaya mahsus müktesep haklarda düzenleme yapılarak planın Kasım’ın başında yürürlüğe girmesinin sağlandığını, 3 belediye de ilan vererek planın gözden geçirilmesi sürecinin resmen başladığını, bu duyuruyla 6 haftalık görüş alma sürecinin olduğunu sivil toplum örgüleri meslek örgütlerinden ve kurum kuruluşlardan görüş talep ettiklerini söyledi. Yazılı görüşle birlikte mesleğin içinde olan mimar mühendislerin görüşlerinin alınmasının çok önemli olduğunu, bölgelerin 2018’den beri emirname ile geliştiğini, bunun hem iyi hem kötü yanı olduğunu, iyi yanının emirname ile gelişmenin kontrol altına alınabildiğini, kötü yanının ise yoğunluk olmadan, altyapı olmadan gelişmeye sebep olduğunu belirtti. Ramiz, imar planında yoğunlukları kullanmaya başladıklarını, bunun belediyelerin kendi yatırımlarını hesaplamasını sağlayacağını, hangi bölgeye ne kadar konut ve nüfus geleceğinin hesaplanacağını, ona göre kanalizasyon, su altyapı yolları, toplu taşımayı hesaplayabilmesine imkan vereceğini söyledi. Ramiz, 5 yılda bir yasal olarak planı gözden geçirme süreci olduğunu, daire olarak plan yürürlüğe girdikten sonra planın gözden geçirilmesini uygun bulduklarını ifade etti.