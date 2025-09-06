Girne’de kaza yapan alkollü sürücü tutuklandı. Kazada yaralanan olmadı.

Polis'ten verilen bilgiye göre bugün 01.30 sırlarında, Girne Semih Sancar Caddesinde, Şirin Güngör (E-34), 145 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki NK 354 plakalı salon araçla seyrederken şerit değiştirdi ve ayni istikamette seyreden Ahmet Sunar (E-27) yönetimindeki YR 057 plakalı salon araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Şirin Güngör alkollü içki tesiri altında araç kullanıp kazaya neden olmaktan tutuklandı.

-Bahis evinde çalışan tarafından hırsızlık

Günyeli’de faaliyet gösteren bir bahis evinde çalışan R.O'nun (E-43), bahis yaptığı ve kaybettiği 20.000 TL’lik iki adet bahis kuponunu iptal edip parasını kasaya yatırmayarak çaldığı tespit edildi. 29-31 Ağustos tarihleri arasında, yaşanan olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada R.O tutuklandı.

-Arpa çaldığı gerekçesiyle bir kişi tutuklandı

Meriç Köyü’nde futbol sahasına dökülen arpadan, iki torba arpa çaldığı gerekçesiyle H.H.B.(E-60) tutuklandı. Olay dün 02.00 sıralarında yaşandı.

-İkamet izinsiz 5 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün gerçekleştirilen denetimlerde KKTC'de kaçak kaldığı tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

-Bıçak taşımak ve rahatsızlık

Lefkoşa, Girne Caddesi’nde dün 21.00 sıralarında, tasarrufundaki bıçağı gelişigüzel etrafa sallayan ve yüksek sesle bağıran D.B.B.(E-34) tutuklandı.

-Araç yangını

Kalkanlı Ağıllar Bölgesinde park halindeki VR 305 plakalı kamyon araçta, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında kamyonun bazı parçaları zarar gördü.

Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.