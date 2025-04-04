Hafta sonu ve salı günü sağanak bekleniyor; sıcaklık 20-23 dereceden 24-27 dereceye yükselecek.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 5-11 Nisan tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri serin ve nemli, diğer günlerde ise ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava, yarın parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak, pazar parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer hafif sağanak, pazartesi günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, salı günü parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak şeklinde, genelde az bulutlu olacak

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 20 – 23 derece diğer günlerde ise 24 – 27 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günü güney ve batı yönlerden, diğer günlerde ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.