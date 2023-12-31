Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), halkın yeni yılını kutlayarak, 2024’ün herkese sağlık ve huzur getirmesini diledi.

2023 yılının güzel olayların yanı sıra ekonomik zorluklar ve sıkıntılarla geçtiğini belirten sendika; yakın coğrafyada bu yıl yine savaş ve gözyaşı olsa da, barış ve huzurun elbet bir gün kazanacağına inandıklarını dile getirdi.

HAKSEN’den yeni yıl nedeniyle yayımlanan mesajda, ülkede ve tüm dünyada iktidarların hak budama girişimleri, savaşlar, ekonomik krizler ve gericiliğin emekçi halkları tehdit ettiğine işaret edilerek, tüm bunlara rağmen geleceğe ümitle bakmak için de birçok sebebin olduğu ifade edildi.

Halkın birlik olduğu birçok konuda haklarını korumayı, tepkisini duyurmayı ve varlığına sahip çıkmayı başarabiliyor olduğuna dikkat çekilen mesajda, “Karamsarlığın, enseyi karartmanın anlamı yoktur. Esas anlamlı olan zorluklar karşısında örgütlü şekilde mücadele etmektir. Halk olarak örgütlülüğümüz arttıkça gücümüz ve sözümüz de artacak, geleceğe umutla bakabilecek ve yeni yılları daha da coşkuyla karşılayabileceğiz” ifadeleri kullanıldı.