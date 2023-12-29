Hava sıcaklığı hafta boyunca 19-22 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 30 Aralık – 05 Ocak tarihleri arasında bölge; periyodun ilk günlerinde Yüksek Basınç Sistemi, diğer günlerde ise Alçak Basınç Sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca parçalı çok bulutlu olacak.

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En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günlerinde Kuzey ve Doğu, diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.