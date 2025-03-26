İskele Belediyesi 3’üncü Tiyatro Günleri, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde başlıyor.

Sami Yakar yönetmenliğindeki İskele Belediye Tiyatrosu (İBT) ekibinin “Hırsız Var” adlı yeni oyunu yarın akşam Tiyatro Günleri çerçevesine İskele’de ilk kez sahnelenecek. Yarın saat 19.00’da başlayacak açılış programında, Sanatçı Tarık Papuççuoğlu ile söyleşi de yer alacak.

27 Mayıs’a kadar devam edecek Tiyatro Günleri’nin üçüncüsünde, İskele Belediye Tiyatrosu’nun yanı sıra ülkeden Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu, Girne Tiyatro Su, Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu ile Türkiye’den Mersin Yenişehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Tiyatro Kök35, Naif Bey Kumpanyası, Showroom Mizah ve Standup Gösterisi, tiyatro severlerle buluşacak.

İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek oyunlar ve söyleşiler ücretsiz izlenebilecek.

-Sadıkoğlu

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2016 yılında faaliyete geçirdikleri İskele Belediye Tiyatrosu’nun, İskele ve bölge halkının yanı sıra ada halkının da büyük takdirini kazandığını belirtti.

Her yıl birbirinden kıymetli oyunları İskele’de ve adanın birçok noktasında tiyatro severlerle buluşturan İBT ekibini kutlayan Sadıkoğlu, tiyatro günlerinin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

-Yakar

İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar da, İBT olarak kuruldukları günden beri temel amaçlarının, dünyanın en eski sanatı olan tiyatronun İskele bölgesine yerleşmesi ve yaygınlaşması olduğunu kaydetti.

Bu yıl üçüncüsü yapılacak tiyatro günlerinde ülkenin yanı sıra Türkiye’den de sanatçıları İskele’de ağırlayacaklarını ifade eden Yakar, toplam 10 gösteriyi seyirciyle buluşturacaklarını belirtti.

27 Mart-27 Mayıs tarihleri arasında İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek oyunların programı şöyle:

“27 Mart Perşembe- 19.30 / İskele Belediye Tiyatrosu- Hırsız Var / Komedi

5 Nisan Cumartesi-20.00 / Naif Bey ve Yaveri - Yetişkinler İçin Tek Kişilik Kukla Gösterisi

12 Nisan Cumartesi-20.00 / Tiyatro Kök35- Cambazın Cenazesi / Komedi

19 Nisan Cumartesi-20:00 / Girne Tiyatro Su - Yarım Canlar Destanı / Müzikli Drama

24 Nisan Perşembe-Okul Saati / Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu- Her Şeyi Bilen Kitap / Çocuk Oyunu

26 Nisan Cumartesi-20.00-Yüksel Ünal / Standup Gösterisi

3 Mayıs Cumartesi-20.00-Showroom Mizah /İnteraktif Tiyatro Gösterisi

10 Mayıs Cumartesi-20.00-Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu - Beni Makbetme/ Müzikli Drama

17 Mayıs Cumartesi-20.00 - Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu - Kanlı Nigar/ Müzikli Komedi

27 Mayıs Salı- 20.00 - Mersin Yenişehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu-Çok Tuhaf Soruşturma / Kara Komedi.”