Kıbrıs Türkü Roman Yazarları konferansı yapıldı.

Atatürk Öğretmen Akademisi Kütüphanesi'nde düzenlenen konferansta Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Mihrican Aylanç ile Dijital Kültür Derneği Başkanı Bilgehan Kafadar konuşmacı oldu.

Dijital Kültür Derneği, KibrisTarih.com, Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) Kütüphane Kulübü, AÖA Viki Kulübü iş birliğinde düzenlenen konferansta KibrisTarih.com'da yayımlanan 10 Kıbrıs Türk roman yazarının biyografileri tanıtıldı.

Konuşmalarda ise “Kıbrıs Türk Edebiyatına Genel Bakış”, “Kıbrıs Türk Anlatı Edebiyatı”, “Kıbrıs Türk Roman Yazarları ve Eserlerine Dair” konular ele alındı.

-Kafadar

Dijital Kültür Derneği Başkanı Bilgehan Kafadar, merak edilen konuların araştırılması için ansiklopedilerle kitapların değil arama motorları ve yapay zekanın kullanıldığını söyledi.

Kafadar, yapay zekanın internette yayınlanmamış kitaplar ve gazete arşivlerine erişemediğinden bunlardan yoksun içerikler ürettiğini kaydederek, Kıbrıs tarihini, kültürel mirası, önemli şahsiyetleri ve arkeolojik buluntuları tek bir çatıda toplamak, bu bilgilere ulaşımı kolaylaştırmak için yola çıktıklarını ifade etti.

Bilgehan Kafadar, dijital dünyada kaybolma riski taşıyan tarihi bilgileri kayıt altına alarak gelecek nesillere aktarma hedeflerine işaret ederek, Kıbrıs tarihin özgün ve güvenilir içeriklerle yalnızca okuyuculara değil, yapay zekâ araçlarına, arama motorlarına ve Wikipedia gibi sık kullanılan bilgi kaynaklarına referans oluşturduğunu belirtti.

“Kıbrıs Türk Edebiyatı içerik olarak ne kadar zenginse, dijital ortama yansıması o kadar azdır” diyen Kafadar, yazarların birçoğunun birkaç bilimsel makalesi ve haberi haricinde internette olmadığını kaydetti.

Şubatta yaptıkları Kıbrıs Türkü Roman Yazarları’nın biyografilerini internet ortamına aktarma kampanyasına işaret eden Kafadar, bazı roman yazarlarını internette görünür kılmayı başardıklarını ifade etti.

Bilgehan Kafadar, “Hem edebiyatta hem de diğer alanlarda devamı gelecek bu projelerle internette güvenilir kaynak yaratmayı sürdürürken, akademik çalışmalarıyla kaynak yaratan değerli hocalarımızı tanımaya, onların bilgi ve görüşlerinden yararlanmaya da devam edeceğiz” dedi.