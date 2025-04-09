Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi tarafından düzenlenen "IV. Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü" takdim töreni, 15 Nisan Salı günü yapılıyor.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Daire, 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nü, dördüncü kez ülkenin kültür ve sanatına yapıtlarıyla yön veren, duayen kültür sanat insanlarına teşekkür ederek kutlayacak.

Tören, saat 17.00’de İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde yapılacak. Törende ayrıca, Kültür Dairesi Sanat Koleksiyonu’nda yer alan eserler arasından ödül verilen sanatçılara ait eserler de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

-Ödüller

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Dünya Sanat Günü vesilesiyle, ülkenin kültür sanatına önemli katkılarda bulunan duayen sanatçılara teşekkür etmeye devam ettiklerini belirtti.

Vefa kültürünün önemine dikkat çeken Zaimağaoğlu, sahip olunan değerlerin kıymetinin, sanatçılar hayattayken bilinmesi gerektiğini belirterek, bu yıl Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü’nün; resim dalında Zülal Karlıova, Nilgün Güney, Aşık Mene ve Arif Albayrak’a, edebiyat alanında Mehmet Levent, Zeki Erkut ve Ulus Irkad’a, müzik alanında Yıltan Taşçı ve Turgay Hilmi’ye, karikatür dalında ise Cemal Tunceri ve Mustafa Tozakı’ya verileceğini açıkladı.

Zaimağaoğlu, düzenlenecek törene tüm sanatçı, kültür insanları ve sanatseverleri davet etti.