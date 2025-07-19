Kıbrıslı Türklerin 1950 ile 1965 yılları arasında yaşadığı zorluklarla Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) kuruluşunu anlatan “Kıbrıs Kartalları” belgeselinin galası bugün Cumhurbaşkanlığı’nda yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı yerleşkesindeki mavi salonda gerçekleyen galaya, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, mücahitler, gaziler, muharip derneklerden yetkililer katıldı.

Galada ayrıca, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 51’inci yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere adada bulunan konuklar da yer aldı.

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla, KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi ve Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği katkılarıyla hazırlanan 30 dakikalık belgeselin gösteriminden önce, sürece koyanlara plaket takdim edildi.

Bozok Prodüksiyon yapımında gerçekleştirilen belgeselin senaryosunu yazan Öykü Yılmaz’a, çekimlerini yapan Umut Karadağ ile Ahmet Serhat Ak’a ve yapımcı Osman Çağatay Koçak’a da plaket verildi.

Galada sırasıyla Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuştu.

Konuşmalarda, Kıbrıs Türk halkının 1950’li yıllardan 1974’e kadar verdiği zorlu mücadeleye işaret edilerek belgeselin barışın ve özgürlüğün hangi koşullarda gerçekleştirdiğini anlatan tarihi bir belge olduğu kaydedildi.

Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve bu uğurda hayatını kaybedenlerin rahmetle anıldığı konuşmalarda, Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlılık da dile getirildi.

-Emiroğlu,

Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu, belgeselin 1950-1965 yılları arasında Kıbrıslı Türklerin hayatta kalmak için verdikleri ölüm-kalım mücadelesini ve TMT’nin bilinmeyen yönlerini konu aldığını belirtti.

Konuşmasında, 1950-1965 yılları arasında yaşananlara da değinen Emiroğlu, ne pahasına olursa olsun Kıbrıs’taki Türk varlığının korunduğunu vurgulayarak, belgeselin bu tarihsel gerçeği gelecek nesillere aktarmakta önemli bir rolü olacağını söyledi.

Emiroğlu, tarihsel bellek yaratma amacıyla hazırlanan yapımda TMT mensubu Celal Bayar, İsmail Bozkurt, Göksel Refik Saydam, Ayten Berkalp, Çetin Serez, Alçın Volkan ve Erbil Aydınova anlatımlarına da yer verildiğini belirtti.

-Ataoğlu: “Kıbrıs Kartalları, bu toprakların ne bedeller ödenerek vatan yapıldığını gösteren bir belgedir”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, belgeselin bağımsızlık tutkusunun, onurun ve vatan sevgisinin destanını yazan Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesini anlattığı söyledi.

1950’li ve 1960’lı yıllarda Kıbrıslı Türklerin verdiği şanlı direnişin belgeselle bir kez daha hafızalara kazınacağını ifade eden Ataoğlu, TMT’nin kuruluşunun, mücahitlerin fedakârlıklarının, acı, hüzün, umut ve kahramanlıkla yoğrulmuş hatıraların da bu yapımda gün yüzüne çıkarıldığını kaydetti.

Ataoğlu, “Kıbrıs Kartalları, bu toprakların ne bedeller ödenerek vatan yapıldığını, barışın ve özgürlüğün hangi şartlarda kazanıldığını gösteren bir belgedir” dedi.

Unutulan kahramanlıkların gelecekteki kahramanlıklara ilham olamayacağını da vurgulayan Ataoğlu, tarihimize sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu ifade etti.

-Üstel: “Dinimizden, dilimizden ve Türklüğümüzden vazgeçmedik”

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk halkının 1950’lerden 1974’e kadar zulme, işkenceye, baskıya ve ambargoya karşı durarak, varlığından taviz vermediğini vurguladı.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu da belirten Başbakan Üstel, “Bu ilham ve güçle, dinimizden, dilimizden ve Türklüğümüzden vazgeçmedik” dedi.

Bu süreçte çok şehitler ve kayıplar verildiğini de anımsatan Üstel, 1974’te özgürlüğüne kavuşan Kıbrıs Türk halkının yarın 20 Temmuz’un 51’inci yıl dönümünü kutlayacağını da hatırlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hangi şartlarda kurulduğunu, bu günlere nasıl getirildiğinin gençlere anlatılması gerektiğini de vurgulayan Üstel, Filistin’de yaşananlara da işaret ederek, Türkiye’nin desteği olmasa Kıbrıslı Türklerin de benzer bir durumda olabileceğini söyledi.

Konuşmasında Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesine emek veren mücahit ve mücahidelerin imzalanan protokol uyarınca Türkiye’deki haklardan yararlanabileceğini de anımsatan Üstel, bu kapsamda Türk Hava Yolları ile bilet ücretlerinde indirim öngören bir protokol yapıldığını anımsattı.

Üstel, yakın bir tarihte gazilere madalyalarından sonra gazilik kartlarının da verileceğini belirtti.

-Tatar: “Kıbrıs Türk halkı yılmadı, yolundan şaşmadı ve her zaman Türkiye’ye güvendi”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Kartalları belgeselinin uzun ve hassas bir çalışmanın eseri olduğunu söyledi.

Tarihi araştırmanın, doğru adresleri bulmanın kolay olmadığını kaydeden Tatar, Kıbrıs tarihine değinerek, çok acılar çeken Kıbrıs Türk halkının büyük mücadeleler verdiğini ifade etti.

Bir süreliğine İngiltere’ye devredilen Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmak istendiği, bunun için Kıbrıs Türk halkına zulüm ve insanlık dışı muamele yapıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk halkı yılmadı, yolundan şaşmadı ve her zaman Türkiye’ye güvendi” dedi.

Kıbrıslı Türklerin halk olarak varlığını sürdürülebilmek için çok zor şartlarda mücadele verdiğini de dile getiren Ersin Tatar, 1950’lerde başlayan direnişin 1974’e kadar sürdüğünü söyledi.

Devlet kurma hayali için yola çıkıldığını, Doğu Akdeniz’de, Mavi Vatan’da bir başarı öyküsü yazıldığını vurgulayan Tatar, Kıbrıslı Türklere yapılan haksızlıkları, mal-mülk konusunda olanları New York’ta da dile getirdiğini kaydetti.