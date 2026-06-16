Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), farklı ülkelerden gelen öğrencilerin sayısının arttığını, buna rağmen Türkçe öğretimi, oryantasyon sınıfları, rehberlik desteği, öğretmen istihdamı ve ailelerle iletişim konularında bilimsel bir adım atılmadığını kaydetti; Girne’de dün bir okulda yaşanan olayın, yıllardır konuyla ilgili dile getirilen uyarıların ne kadar acil olduğunu gösterdiğini savundu.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yazılı açıklamasında, “Dil desteği almayan, uyum programı uygulanmayan, rehberlik ve psikososyal destek mekanizmaları kurulmamış çocuklar, sistem tarafından balkondan aşağıya itildi.” iddiasında bulundu. Maviş, “Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun ve hükümetin sorumluluk almadan açıklama yapmasının kabul edilemez olduğunu” da savundu.

Ana dili Türkçe olmayan yabancı öğrencilerin eğitim hakkı, dil desteği ve okullara uyum süreci konusunda yıllardır yaptığı uyarıların dikkate alınmadığını belirten Maviş, yaşanan sorunların ihmalden kaynaklandığını savundu.

Maviş, çocukların karşı karşıya kaldığı sorunların “dil bariyeri” ile açıklanamayacağını, kamu okullarında eğitim gören yabancı öğrencilerle ilgili sorunların yıllardır görmezden gelindiğini belirterek, Milli Eğitim Bakanlığını ve hükümeti sorumluluk almaya çağırdı.

Maviş, asıl meselenin kamusal eğitim politikası, planlama eksikliği ve gerekli destek mekanizmalarının kurulmaması olduğunu da savundu.

KTÖS’ün 2022 yılından bu yana kamuoyuna sunduğu raporlar, okul ziyaretleri, grevler ve basın açıklamalarıyla çok kültürlü ve çok dilli eğitim ihtiyacına dikkat çektiğini, hükümeti defalarca uyardığını söyleyen Maviş, Girne’de dün bir okulda yaşanan ağır olayın, yıllardır dile getirilen uyarıların ne kadar acil olduğunu gösterdiğini savundu.

- “Eğitim Bakanı ve tüm vekiller defalarca uyarıldı”

Maviş, “Eğitim Bakanı ve hükümetin tüm vekilleri, bu konuda defalarca uyarılmıştır. Buna rağmen bilimsel, kamusal ve çocuk haklarına dayalı bir politika üretmemiştir. Artık mesele ‘çalışma yapma’ meselesi değil, hesap verme meselesidir.” dedi.

Farklı ülkelerden gelen öğrencilerin sayısının arttığını, buna rağmen Türkçe öğretimi, oryantasyon sınıfları, rehberlik desteği, öğretmen istihdamı ve ailelerle iletişim konularında bilimsel bir adım atılmadığını belirten Maviş, 2022 yılında yayımladıkları “İlköğretim İhtiyaç Analiz Raporu ve Eğitime Karşılaştırmalı İstatistiksel Bakış” çalışmasında, ana dili Türkçe olmayan öğrenciler için özel destek programlarına olan ihtiyaca yer verildiğini hatırlattı.

KTÖS’ün sonraki yıllarda da benzer uyarıları tekrarladığını; bazı bölgelerde Türkçe veya İngilizce bilmeyen öğrenci oranının ciddi seviyelere ulaştığını ve öğretmenlerin bu tablo karşısında öğretmenlerin zor durumda kaldığını kaydeden Maviş, “Eğitim hakkını korumayan, çocukları dil bariyeriyle baş başa bırakan, öğretmenleri desteksiz, okulları plansız, öğrencileri yalnız bırakan bu vasıfsız yönetim anlayışının Kıbrıslı Türk toplumuna vereceği hiçbir şey yoktur.” İfadelerini kullandı.