Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), eğitimdeki sorunlara dikkat çekmek için Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Eylemde KTÖS ve KTOEÖS genel sekreter ve başkanları konuşma yaptı.

-Maviş: “Okulları biz açmasaydık çocukların eğitim hakkını gasp etmekle suçlanacaktık”

Eylemde ilk konuşmayı yapan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, ülkedeki tek gündemin “kurultay” olduğunu söyleyerek eleştirdi.

Öğretmen atamalarının siyasete alet edildiğini savunan Maviş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 218 öğretmeni atayamadığını ve görevlerini yerine getiremeyecek hale geldiğini ifade etti.

“Okullar açılabilirdi.” diyerek, yöneticilerin atamaları bahane bulduğunu kaydeden Maviş, ancak yöneticilerin derdinin “kimi geçici öğretmen atarlarsa kurultayda oylarının artacağı” olduğunu savundu. “Okulları biz açmasaydık çocukların eğitim hakkını gasp etmekle suçlanacaktık.” diyen Burak Maviş, okullara öğretmen ve bina istemek popülizm ise popülizm yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Öğrenci sayısında yüzde 10 civarında artış olduğunu da kaydeden Maviş, nüfus ve vatandaşlık politikası olmamasını da eleştirdi. Maviş, okullardaki yabancı öğrenci sayısında da yüzde 10 civarında artış olduğunu belirterek, bunun da görmezden gelindiğini söyledi.

218 tane konteyner sınıf kurulduğunu ve bunların ısıtma, izolasyon ve havalandırmalarının tamam olmadığını ifade eden Maviş, Eğitim Bakanı’nı konteyner sayısı ile övündüğü gerekçesiyle de eleştirdi.

Eğitim Bakanı’nın açıklamalarında okullara koyduğu tahta, bank, perde, masa gibi ekipmanları sıraladığını anımsatan Maviş, “Koyduğu perdeyi, masayı sayacaksa bu işi bıraksın.” dedi ve öğretmen eksikliklerine bir kez daha vurgu yaptı.

Maviş, “Tarihte ilk defa okulları açamayan Eğitim Bakanı’nın istifa etmesi gerekiyor.” dedi.

-Eylem: “Okullar öğretmensiz açılacak”

KTOEÖS Genel Sekreteri Selma Eylem ise sözlerine, “eğitimin rant, yolsuzluk, rüşvet içeren sistemin bir parçası haline getirildiğini” söyleyerek başladı.

“Sorgulamayan, biat eden ve kolay yönetilen” bir toplum yaratılmaya çalışıldığını savunan Eylem, eğitime yeterli bütçe ayrılmamasını, 20 ay geçmesine rağmen okullarda güçlendirme çalışmalarının bitmemesini ve konteyner sınıfları eleştirdi. Eylem eksik kadrolara da işaret ederek, “Okullar öğretmensiz açılacak.” dedi.

Kamusal, nitelikli eğitimin gözden çıkarıldığını vurgulayan Selma Eylem, eksiltilen kadrolar olduğunu belirterek, 20 branştan 53 öğretmen azaltıldığını aktardı. Eylem, 15 rehber öğretmenin ve 4 sınıf öğretmeninin Türkiye’den getirileceğini de söyledi.

Eğitim sisteminin ve toplumun gericileştirilmeye çalışıldığını ifade eden Eylem, tarikat üyesi bir öğretmenin atandığını da savundu. Eylem, öğretmen sendikalarının nitelikli, çağdaş ve laik eğitim için mücadele etmeye devam edeceğini vurguladı.

-Baybora

Ardından söz alan KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, “Bizler eğitimciyiz, çocuklarımıza dürüst olmayı, erdemli olmayı öğretiyoruz.” diyerek, Eğitim Bakanı’nın bir televizyonda “okulların hazır olduğunu” söylemesinden 48 saat sonra Bakanlar Kurulu kararı ile eğitim faaliyetlerinin başlamasının ertelendiğini anımsattı. Baybora, Eğitim Bakanı’nı erdemli olmaya ve istifa etmeye çağırdı.

-Gökçebel

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel de konuşmasında, eğitim sisteminin “çürümüşlüğün bir parçası” yapıldığını söyleyerek, kamusal eğitimin özel eğitimle rekabet edebilir hale gelmesi ve bilimsel, çağdaş, laik eğitim için mücadele edeceklerini kaydetti.