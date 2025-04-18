Gazimağusa Fotoğraf Büyüsü Dostları Derneği’nin fotoğraflarından oluşan sergi 24 Nisan Perşembe günü Mersin’de sanatseverlerle buluşacak.

“Mağusa Fotoğrafları” adlı sergi, Toros Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gülüm Özveren Sanat Galerisi’nde saat 11.00’de açılacak ve 16 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’nın tarihini, dokusunu ve yaşamını yansıtan fotoğraflardan oluşan sergi, Gazimağusa Belediyesi, Gazimağusa Fotoğraf Büyüsü Dostları Derneği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosluğu ve Toros Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilecek.

Gazimağusa Belediyesi, kültürel değerlerin tanıtımına ve sanatın evrensel gücünün yaygınlaştırılmasına katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.