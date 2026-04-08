Hayat pahalılığına yönelik tartışmalar sürerken, hükümetten yeni bir adım geldi. Başbakanlık, daha önce yürürlüğe giren yasa gücünde kararnamenin kaldırıldığını açıklarken, yeni düzenleme kapsamında artışın yarısının ödeneceğini, kalan kısmın ise Ocak 2027’ye erteleneceğini duyurdu.

Ancak sendikalar bu düzenlemeye temkinli yaklaşıyor. Sendika temsilcileri, bu tür düzenlemelerin sosyal tarafların katılımıyla Meclis komitelerinde ele alınması gerektiğini vurguluyor.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş, Genç TV’de Yağmur Çal’ın sorularını yanıtladığı röportajda sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Maviş, yasa ve düzenlemelerin sosyal medya üzerinden duyurulmasını eleştirerek, “Bu konuların yeri Meclis’tir, komisyondur. Gelinir, oturulur, konuşulur” ifadelerini kullandı. Hükümete yönelik güven sorunu olduğunu dile getiren Maviş, kararların şeffaf bir şekilde ve diyalogla alınması gerektiğini söyledi.

Açıklamasında bölgesel gelişmelere de değinen Maviş, Orta Doğu’daki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini belirterek, enerji ve ekonomi politikalarının bu çerçevede şekillendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Sendikalar, düzenlemeye ilişkin detaylı değerlendirmelerini önümüzdeki süreçte kamuoyuyla paylaşacaklarını duyururken, gözler Meclis’te yürütülecek görüşmelere çevrildi.