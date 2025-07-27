KKTC Meteoroloji Dairesi, bugün için yüksek sıcaklık, aşırı UV radyasyonu ve kritik orman yangını riski uyarısında bulundu. Lefkoşa’da hava sıcaklığı 43 dereceye çıkacak.

Kuzey Kıbrıs, alçak basınç sistemi ve sıcak hava kütlesinin etkisi altında. Meteoroloji Dairesi'nin 27 Temmuz 2025 tarihli sabah hava raporuna göre, ülke genelinde hava açık ve az bulutlu olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Lefkoşa 43, Ercan 42, Güzelyurt ve Lefke 40-41 dereceyle en sıcak bölgeler arasında yer aldı. Güney ve batı yönlerinden orta kuvvette rüzgarlar esecek.

Meteoroloji Dairesi, orman yangını riskinin "kritik", ultraviyole radyasyonun ise "aşırı" seviyede olduğunu açıkladı. Vatandaşlar güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmaktan kaçınmaları ve yangın riski taşıyan faaliyetlerden uzak durmaları yönünde uyarıldı. Denizlerde ise fırtına beklenmiyor, görüş iyi.

Bölgelere Göre Tahmini Sıcaklıklar

Lefkoşa: 43°C

Ercan: 42°C

Güzelyurt, Lefke: 40-41°C

Geçitkale: 41°C

Gazimağusa, İskele, Yenierenköy: 36-37°C

Çamlıbel, Akdeniz, Boğaz, Alevkaya: 38-40°C