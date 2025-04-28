Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, İstanbul’da yapılan Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu ve 7. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Özçınar’a Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu eşlik etti.

Cumartesi günü yapılan Yönetim Kurulu toplantısının ardından, 7. Olağan Genel Kurul, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde toplandı.

Genel Kurul’a, KKTC’nin yanında, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Lübnan, Moğolistan, Moldova Gagauz Özerk Yeri, Özbekistan, Tataristan ve Türkiye başta olmak üzere 20 farklı ülkeden yaklaşık 400 belediye başkanı, meclis üyesi, yerel yönetim temsilcisi ve davetli katıldı.

- Özçınar: “Ülke birlikleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi önemli”

Genel Kurul toplantısında konuşan Özçınar, eylül ayında KTBB ile Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği (AŞBMA) arasında çeşitli alanlarda iş birliğini öngören bir protokol imzalandığını anımsatarak, ülke birlikleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemli olduğunu, bunun artarak devam etmesini arzuladıklarını ifade etti.

Konuşmasında, yerelden kalkınma hedefiyle yürütülen iş birliklerinin büyük önem arz ettiğini vurgulayan Özçınar, eğitim çalışmalarını da kapsayan karşılıklı tecrübe paylaşımının çok kıymetli olduğuna dikkat çekti.

- Uğur İbrahim Altay yeniden TDBB Başkanı seçildi

Açıklamaya göre, Genel Kurul’da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yeniden başkanlığa seçildi. Altay, “Türk dünyasıyla kardeşlik hukukumuzu ve gönül bağımızı daha da güçlendirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.