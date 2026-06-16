Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, tarih alanındaki çalışmaların kurumsal bir çatı altında yürütülmesinin ülkeye katkı sağlayacağını belirterek, "Kıbrıs Türk tarihinin doğru, belgeli ve bilimsel yöntemlerle aktarılması gelecek kuşaklar açısından önemli" dedi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Öztürkler, 1960–1963 yılları arasında Kıbrıs’ta faaliyet gösteren ve 63 yıl aradan sonra yeniden kurulan Kıbrıs Türk Tarih Kurumu’nun (KTTK) Başkanı İsmail Bozkurt ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde konuşan Öztürkler, doğru ve güvenilir kaynakların tarih yazımında belirleyici olduğunu vurgulayarak, “Bu değerli kadronun bir araya gelmesini ve üretmesini destekliyoruz. Meclis olarak tüm imkânlarımızla yanınızdayız, ihtiyaç duyduğunuz kaynakları kullanabilirsiniz.” dedi.

Öztürkler, Kıbrıs Türk tarihinin doğru, belgeli ve bilimsel yöntemlerle aktarılmasının gelecek kuşaklar açısından büyük önem taşıdığını belirterek, tarih alanındaki çalışmaların kurumsal bir çatı altında yürütülmesinin ülkeye önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının yakın dönem mücadelesinin, varoluş sürecinin ve toplumsal hafızasının nesilden nesile aktarılmasının stratejik bir sorumluluk olduğunu kaydeden Öztürkler, KTTK’nın bu alanda üstleneceği rolün kritik olduğunu söyledi.

-Bozkurt

KTTK Başkanı İsmail Bozkurt ise, ilk hedeflerinin 1. Kıbrıs Türk Tarih Kurultayı’nı toplamak, ardından da tarih alanında yayımlar, tarih dergisi ve ansiklopedik nitelikte kapsamlı kitap hazırlamayı planladıklarını söyledi.

Bozkurt, tarih alanında uzun yıllardır önemli bir boşluk bulunduğunu belirterek geçmişte yapılan çeşitli girişimlerin sonuçsuz kaldığını söyledi. Bu eksikliği gidermeyi kendilerine misyon edindiklerini ifade eden Bozkurt, hazırladıkları kapsamlı tüzük çerçevesinde yaklaşık 32 tarihçiyle görüşüldüğünü ve 16 Mart’ta dernek olarak kurulan yapının şimdi kurum statüsü kazanması için çalıştıklarını kaydetti.

Orijinal tüzük nüshalarından birini Meclis Başkanı Öztürkler’e veren Bozkurt, Türk Tarih Kurumu, Türk dünyası ve Güney Kıbrıs ile bilimsel temelde diyalog kurmaya hazır olduklarını ifade etti.

Yakın tarihin ve Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin gerçekçi bir çerçevede ele alınacağını belirten Bozkurt, Erenköy başta olmak üzere destansı mücadele dönemlerinin tarihî bir dille aktarılacağını ifade etti.

Bozkurt, “Bu çalışmaları yürütecek iradeye, isteğe, potansiyele ve azme sahibiz” dedi.