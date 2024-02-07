6 Şubat depreminin yıl dönümünde, yitirdiğimiz meleklerimizi acıyla anarken, Isıas Davası’nda adaletin sağlanması talebi de tüm ülkenin ortak temennisi.. Şampiyon Melekler Hukuk ekibi, Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan ve Mustafa Alkan’ın sunduğu Er Meydanı programına konuk olarak davayla ilgili bilgi verdi. Hukuk ekibi, toplumun denetlenmesinde

adaletin yerini olmasında, toplumun kenetlenmesoplumun kenetlenmesiyle birlikte, bu süreçte adaletini bulmasının kolaylaşacağına vurgu yaptı.

Hukuk ekibinde yer alan Barolar Birliği Başkanı avukat Hasan Esendağlı programda yaptığı konuşmada, Isıas davasının Türkiye’deki kamuoyu tarafından sahiplenildiğine vurgu yaparak, adaletin yerini bulmasıyla bir nebze de olsa teselli bulunacağını söyledi.

Türkiye’de avukatlık yapan ve programa katılmak üzere ülkemize gelen Yiğit Gökçehan Koçoğlu da konuşmasında, sanıkların olası kast ile yargılanması için hukuk mücadelesine devam ettiklerini vurguladı.

Avukat Nurcan Gündüz de soruşturma süreci ile bilgi vererek “gecikmiş adalet, adalet değildir” dedi.

Er Meydanı programında konuşan Aslı Murat da konuşmasında, yaşanan sürecin halkı bütünleştirdiğine vurgu yaptı. Dava sürecini yakından takip etmenin tüm toplumun sorumluluğu olduğunu belirtti.