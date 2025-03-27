Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTCCSO) ile TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (TCDOBGM) ortak prodüksiyonu olan, "Saraydan Kız Kaçırma" operası Adana Kültür Yolu Festivali'nde sahneleniyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında Lefkoşa’da ilk temsilleri sahnelenen ve sanatseverlerin ilgi gösterdiği opera prodüksiyonu, bu defa TC Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi salonunda 5 Nisan Cumartesi saat 20.00'de Adana seyircisinin beğenisine sunulacak.

Eserin orkestra şefliğini Murat Menket, sahne yönetmenliğini Cenk Bıyık, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz üstlenirken, Konstanze rolünü Sermin Dikmen Töre, Belmonte rolünü Erdem Erdoğan, Blondchen rolünü Zerrin Karslı Capelli, Pedrillo rolünü Barış Yanç, Osmin rolünü Engin Suna, Selim Paşa rolünü Tuğrul Enver Töre ve Klaas rolünü Emre Can Cambaz seslendiriyor.