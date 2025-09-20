Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Bişkek’te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) toplantısında yaptığı açıklamaları büyük bir memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın, “KKTC Doğu Akdeniz’de Türk dünyasının güçlü bir parçasıdır” ifadelerinin KKTC halkı için son derece anlamlı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bu açıklamaların KKTC’nin uluslararası görünürlüğüne katkı sağlayan önemli bir siyasi duruş olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Tatar şunları kaydetti:

“Sayın Cevdet Yılmaz’ın Bişkek’te dile getirdiği ifadeler, Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz’deki stratejik rolünü bir kez daha teyit etmektedir. KKTC’nin Türk dünyasının güçlü bir parçası olarak görülmesi bizlere hem büyük bir moral kaynağı olmakta hem de geleceğe güvenle bakmamızı sağlamaktadır.”

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin 2022 yılında Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesinin ardından, Türk dünyasıyla ilişkilerin hızla geliştiğine dikkat çekerek, “Bu gelişmeler, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin öncülüğünde, Türk devletleriyle birlikte attığımız adımlar, halkımıza hem siyasi hem ekonomik hem de kültürel alanlarda büyük kazanımlar sağlamaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, açıklamasında ayrıca Türkiye’nin her platformda KKTC’ye verdiği güçlü desteğin önemine değinerek, “Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk devletlerinin desteği, Doğu Akdeniz’deki varlığımıza güç katmaktadır. Bu destek, halkımızın haklı mücadelesini uluslararası camiada daha görünür hâle getirmekte ve KKTC’nin geleceğine dair umutlarımızı pekiştirmektedir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Yılmaz’ın açıklamalarını şükranla karşıladığını belirterek, “KKTC olarak Türk dünyasının bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bu yolda, Türkiye Cumhuriyeti ve kardeş Türk devletleriyle dayanışma içinde yürümeye devam edeceğiz” dedi.