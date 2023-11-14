Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC’nin 40.kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmak amacıyla ülkede bulunan İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis Basın Bürosu’nun verdiği bilgiye göre, Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan IMGM Genel Başkanı Kemal Ergün, Avrupa ve diğer bölgelerde yapmış oldukları çalışmaları, Kıbrıs’ta da ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak adına uğraş verdiklerini ifade ederek, KKTC’nin kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutladıklarını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında Milli Görüş Teşkilatının yapmış olduğu çalışmaları yakından takip ettiklerini ve takdir ettiklerini söyleyerek dünyada artan İslam düşmanlığı faaliyetlerine karşın Müslümanlığı doğru bir şekilde anlatıp Müslümanların dayanışma içerisinde olmalarının önemine değindi.

Barış Harekatı döneminde harekat kararı alınmasında dönemim Başbakanı Bülent Ecevit’in yanı sıra Milli Görüş Hareketi’nin mimarı da olan Necmettin Erbakan’ın da büyük katkısı olduğuna işaret eden Töre, Erbakan’ın harekat sonrası oluşan durumda da federal temelde çözüm olamayacağı görüşünü ortaya koyduğunu anımsattı.

Cumhuriyetin kendileri için esas olduğunu vurgulayan Töre, onu kökleştirip yaşatmanın herkesin görevi olduğunu söyledi.