Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Trafik ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu 3bin 398 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından 553 sürücüye yasal işlem yapıldı, 85 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü de tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, rapor edilen trafik suçları şöyle:

“169’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 31’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 11’i sigortasız araç kullanmak, 12’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 10’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 23’ü muayenesiz araç kullanmak, 50’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 13’ü elektrikli scooterin kullanım kurallarına kullanmak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, 14’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 213’ü diğer trafik suçları.”