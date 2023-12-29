Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, TC ve KKTC arasında 9 Ağustos 2023 de gerçekleştirilen ve Kültür ve Turizm alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan “ TC-KKTC Kültür ve Turizm ortak çalışma toplantısı” neticesinde talep edilen konuların fizibilite çalışmalarını yapmak amacıyla KKTC’nde bulunan, TC Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müze Araştırmacısı, koordinatör ve MUES (Müze Ulusal Envanter Sistemi) Yöneticisi Hakan Melih Aygün ve TC Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yüksek Mimar Zafer Tunç Kayıkçı’dan oluşan heyeti, Salamis Antik Kenti’nde yaptığı inceleme sırasında ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) Koordinatörü Ömer Cihan ve KEİ Uzman personelleri ile Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Tankut Rıfkı ve Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Gazimağusa Şubesi teknik personelin hazır bulunduğu inceleme ziyaretinde, Salamis Antik Kenti’nde yapılması planlanan restorasyon, bakım ve tadilat işleri ile oluşturulacak müze çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

ATAOĞLU; “TARİHİ DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Salamis Antik Kenti’nde incelemelerde bulunan TC Kültür ve Turizm Bakanlığı teknik heyeti ziyareti sırasında yaptığı açıklamasında, ülkenin kültür varlıklarına, eski eserlerine, gelecek nesiller adına sahip çıkmaya devam ettiklerini belirtti.

Ataoğlu, bir süre önce restorasyon ve tadilat işleri tamamlanan Girne Antik Liman’ın yüzyıldan fazla bir süreden beridir, her turizm bakanının gündemine aldığı

ancak kimsenin cesaret edemediği restorasyon, tadilat ve tamirat işlerini, tüm olumsuzluklara ve eleştirilere rağmen kararlılıkla tamamladıklarının altını çizdi. “Girne Antik Liman’ı tüm halkımıza çağırımdır, gidip ziyaret edin. Göreceksiniz ki, bu ülkenin tarihi geçmişine de bizlere de gelecek nesillerimize de yakışan bir Girne Antik Liman’ı kazandırdık. Şimdi aynı hassasiyet, aynı sorumluluk bilinci ve aynı kararlılıkla, Salamis Antik Kenti ve Girne Kalesi başta olmak üzere tüm kültürel zenginliklerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü biz bu ülkeyi seviyoruz” ifadelerini kullandı.

SALAMİS ANTİK KENTİ’NDE RESTORASYON VE ACİL KORUMA GEREKTİREN BÖLÜMLERDE İVEDİ ÇALIŞMALAR BAŞLATILACAK...

Salamis Antik Kenti’nde de gerekli incelemelerde bulunan ekip, Salamis Antik Kenti’nde Gazimağusa Bölge Şube Amirliğinin yürüttüğü çalışmaları da yerinde inceleyerek, yapılması gereken diğer çalışmalarla ilgili tespitler yapmıştır. Salamis Antik kentinde ziyaretçiye yönelik eksikliklerin giderilmesi yönündeki çalışmalar KEİ (TC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi) tarafından desteklenmektedir. Özellikle Restorasyon ve acil koruma gerektiren alanlar tespit edilip, mozaikler üzerine basılmadan ziyaretçinin yürüyebileceği yürüyüş platformlar tasarlanacaktır. Salamis Antik Kentinde alan yönetimi planlaması yapılıp, gişe onarımı sonrası, Salamise ait eserlerin sergileneceği bir müze binası tasarlanacaktır. En çok ziyaretçi sayısına sahip antik kentimizde Tc Kültür Bakanlığı ile istişare edilip, Ankara Üniversitesinin geçmiş yıllarda başlattığı ve tamamlayamadığı kazı çalışmalarının yeniden başlatılması sağlanacaktır. Tüm bu çalışmalar TC Kültür Bakanlığı ve Bakanlığımız personelleri ile işbirliği ve ekip çalışması halinde yürütülecektir.

ACİLEN GİRNE KALESİ RESTORASYON ÇALIŞMALARI BAŞLATILACAK...

Girne Kalesi’nde yerinde yapılan incelemeler neticesinde Müze içerisindeki sergilemelerin orta ve uzun vadede etap etap daha modern bir sergileme anlayışı ile tasarımları yapılıp, uygulanması hedeflenmiştir. Girne Kalesi’nin özellikle acilen restorasyon isteyen kısımlarında yapılan ilk teknik incelemeler neticesinde, TC Kültür Bakanlığı’nın desteği ile ivedilikle restorasyon çalışmalarına başlanacağı ve akabinde özellikle oldukça yıpranan müze içi sergilemelerinin, yeni modern anlayışla yeniden düzenleneceği ve ziyaretçinin keyif alabileceği daha interaktif bir sergileme tasarlanacağı ve tüm bu çalışmaların Eski Eserler ve Müzeler Dairesi personelleri ile birlikte yürütüleceği belirtilmiştir. Sergilemeler sırasında Eski Eserler ve Müzeler Dairesi depolarında bulunan buluntuların ziyaretçi ile buluşması sağlanacaktır.