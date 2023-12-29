Başbakan Ünal Üstel, yeni yılın, tüm halka ve dünya insanlarına, barış, mutluluk, sağlık ve esenlik getirmesini diledi. 2024'ün, 2023'ten çok daha güzel olacağını kaydeden Üstel, 2024'teki hedeflerini açıkladı ve halkın umutlu olmasını istedi.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Başbakan Üstel yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda,

mesajında şunlara yer verdi:

"İyisiyle, kötüsüyle, bir yılı daha geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Bu vesileyle daha sözlerimin en başında, yeni yılın, tüm halkımıza ve dünya insanlarına, barış, mutluluk, sağlık ve esenlik getirmesini diliyor, herkesin yeni yılını içtenlikle kutluyorum.

2023 yılı hem çok büyük acılar yaşadığımız hem de çok önemli işlere imza attığımız bir yıl olmuştur. Daha yılın hemen başlarında, 6 Şubat'ta, Türkiye'de yaşanan asrın deprem felaketi, 50 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine neden olurken bizlere de acıların en büyüğünü yaşattı. Milletimizin yaşadığı bu ortak acıya, Şampiyon Meleklerimizin acısının da eklenmesi acımızı daha da büyütmüştür. Bu acı hâlâ yüreklerimizi dağlıyor. Bir kez daha deprem felaketinde yaşamını yitiren evlatlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Allah bize bir kez daha böyle acılar yaşatmasın.

2024 yılının, tüm halkımız için, acılardan ve felaketlerden uzak, sevinçlerle, başarılarla, sağlıkla ve umutla dolu bir yıl olmasını diliyorum... Yaşanan bu korkunç felaket, bize acıların en büyüğünü yaşatsa da, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmemize de vesile olmuştur. Bu süreçte milletçe ortaya koyduğumuz birlik ruhu ve devlete yaraşır duruş tarihteki yerini almıştır. Şimdi yeni ve özel bir dönemin arifesindeyiz. 3 Ocak'ta başlayacak hukuk mücadelesini Başbakanlık ekibimiz ve meclis heyetimizle birlikte izlemek üzere bizler de Adıyaman'da olacağız.

“İsias hepimizin ortak davası”

Bir kez daha vurgulamakta fayda görüyorum, vatandaşlarımızın davası hepimizin ortak davasıdır. Ve sonuna kadar takipçisi olacağız. Suçluların hak ettikleri cezaları almaları için elimizden gelen tüm mücadeleyi ortaya koyacağız. 2023 yılı yaşanan tüm felaketler ve dış kaynaklı ekonomik sorunlara rağmen KKTC tarihi adına önemli reformlara imza atılan ve büyük projelerin hayata geçirildiği bir yıl olmuştur.

-“Belediyelerimiz artık daha güçlü”

Bizim tarafımızdan hayata geçirilen, Yerel Yönetimler Reformu'nun iyi yöndeki etkilerini bu yıl gözlemleme şansımız oldu.

Belediyelerimiz artık eskiye göre çok daha güçlü ve çok daha dirençli durumdadırlar. Yıllarca tamamlanamayan Yeni Ercan Havalimanı Projesi'ni yine bu yıl tamamlayarak hizmete açtık. Turizmimize ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacak yeni havalimanı, modern ve modüler yapısı ile yıllarca Kuzey Kıbrıs ulaşımına hizmet verecektir. Bazı kararlar tarihidir ve o adımları atmak cesaret ister. Çünkü yeni atılacak tüm adımlara her zaman karşı duruş da vardır. Biz, doğru olduğuna inandığımız tüm adımları cesaretle atıyoruz. Tıpkı yıllar önce borularla su getirilmesi projesini cesaretle nasıl hayata geçirdiysek, bu yıl da buna benzer devrimsel bir adım daha attık.

-“Kabloyla elektrik Kıbrıs’ın enerjisini artıracak”

Asrın en büyük ikinci projesi olacak, Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi ve enterkonnekte sisteme geçiş projesini bu yıl imzaladık. 2024 yılında tamamlanacak fizibilite çalışmalarının ardından, 5 yıllık kısa bir sürede hayata geçirilecek bu proje ile KKTC’nin enerji arz güvenliği yıllar boyu sağlanmış olacak. Bu proje ile Kıbrıs'ın enerjisi artacak, üretimi artacak, aydınlık günleri artacak. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun. Tam 26 yıl aradan sonra, bu yıl 5 yıllık kalkınma planı hazırlıklarını da başlattık.

-“5 yıllık kalkınma planıyla daha sağlıklı büyüme…”

Plansız büyüme sağlıklı bir büyüme değildir. 5 yıllık kalkınma planı ile artık ülkemiz çok daha sağlıklı büyüme sürecine girecektir. 2023 yılında, yaşanan ekonomik sıkıntıların aşılması için özellikle sosyal yardım alanlara, dar gelirlilere ve engellilere tarihte görülmemiş büyük destekler sağladık. 17 yıl sonra engelli istihdamı bu yıl yine bizim hükümetimiz tarafından gerçekleştirildi. İş dünyasına verilen teşvikler, sanayiye verilen teşvikler, çiftçiye, tarımcıya, hayvancıya yapılan destekler bu yıl da aksatılmadı, azaltılmadı, artırıldı.

2024 yılının hemen başında, çiftçilerimize, tarımcılarımıza, uzun vadeli, düşük faizli kredilerle, traktör ve ekipman alım desteğini başlatıyoruz. Şimdiden üreticilerimize hayırlı olsun. İşçiye, memura, kamu çalışanlarının tamamına, analarının ak sütü kadar helal ücretleri, tam zamanında ödendi. Enflasyonla ilgili kayıplara müsaade edilmedi, halkın refah seviyesi eldeki imkânlar seviyesinde korundu.

-“Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmaya başlandı”

Halkımıza hükümete gelirken söz verdiğimiz gibi, Hayat Pahalılığı ödeneklerinde yapılan vergi ayarlamaları ile çok kazanandan çok az kazanandan az vergi alınmaya başlandı. Böylelikle çok kazanana az, az kazanana daha çok artış sağlanarak düşük gelirlilerin alım güçleri yükseltildi.

Bu dönemde, Türkiye ile yakalanan uyum ve oluşan güven sayesinde imzalanan mali iş birliği protokolleri ile hükümetimiz ihtiyaç duyduğu her zaman ve gerekli her tür kaynağa ulaşabildi. Bu vesile ile başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Anavatan'daki tüm soydaşlarımıza ülkemize ve halkımıza yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. 2023 yılı, yarım kalan önemli yol projelerinin de kaynak sağlanarak bitirilmeye başlandığı bir yıl olmuştur.

-“Girne Batı Çevre Yolu önümüzdeki yıl bitirilecek…Lefkoşa Kuzey Çevre yolu ve Karpaz başlayacak”

Yıllardır devam eden Girne Batı Çevre Yolu'nu etap etap tamamlıyoruz. Önümüzdeki yıl Girne Batı Çevre Yolu’nu tamamını bitireceğiz. Diğer yandan Doğu Girne Çevre Yolu yapımını da başlatmayı hedefliyoruz. 2024 yılında, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ve Karpaz yol yapım projeleri de başlıyor.

Yol projelerini tamamlamakta kararlıyız. İnanıyorum ki, 2024 yılı yaşanan trafik sıkıntılarının ortadan kalkacağı, halkımızın güvenli yollarda rahatça seyahat edeceği bir yıl olacak. Kötü bir deprem yaşadık. Ve bu depremden dersler çıkardık. Kamu binalarının, okulların depreme karşı dayanıklılık testleri belki de 50 yıl sonra yine bu yıl bizim tarafımızdan yapılmıştır. Bu kapsamda toplam 746 binada 1385 test yaptık.

-“Binaları güçlendiriyoruz”

Ortaya çıkan sonuçlara göre hemen gerekeni de yapmaya başladık. Güçlendirme isteyen binaları güçlendiriyoruz. Yıkımı istenen binaların yenilerini yapıyoruz. 2024 yılı ihaleleri tamamlanan bu projelerin yoğun şekilde yürütüldüğü bir yıl olacak. 2023 yılında gençlerimizi de unutmadık. Attığımız her adımda önce gençler dedik. Gençlere yönelik ilk evim kredisini, tarihte ilk kez bu yıl başlattık. Bu sayede 262 gencimizi ilk kez ev sahibi yaptık. Sosyal konut projelerinin hazırlanması, kırsal kesim arsalarının alt yapı çalışmalarının tamamlanması yine 2023 yılının önemli gelişmeleri oldu.

30 yıla yakın bir aradan sonra Sosyal Konut projelerimizi başlatıyoruz. 2024 ve 2025 yılları gençlerin sosyal konutlara kavuşacakları yıllar olacak. Gençlerimize düşük faizli uzun vadeli kredilere sağlamaya ve onları ev sahibi yapmaya devam edeceğiz. Tarihte en çok okul yapımı başlatılan ve yeni okul açılan bir yılı geride bırakıyoruz. Ortaya koyduğumuz yapıcı tutum ve girişimlerimiz sayesinde, gerek devlet eliyle gerekse yardımsever yurttaşlarımız aracılığı ile okul yapımında bu yıl rekorlara imza attık. 2024 yılı da okul seferberliği ile geçecek.

“4,5G tamam… Sırada ülke geneli fiber-optik var”

İçinden geçmekte olduğumuz dönem tüm dünyanın dijitalleşme sürecinin hızlandığı bir dönem. Biz de bundan geri kalamayız. Bu noktada bu yıl önce internette 4.5 G ye geçilmesini sağladık. Şimdi sırada ülke geneli fiber optik altyapısına geçiş projesi var. 2023 yılında pek çok iş yaptık. Pek çok başarıya imza attık.

İnanıyorum ki, 2024 yılı 2023'ten çok daha güzel olacak; 2024 yılında, düşmeye başlayan enflasyonla halkımızın alım gücü yeniden yükselmeye başlayacak, biz de vereceğimiz artışlarla bu seviyenin daha da yukarılara çıkmasını sağlayacağız. 2024 yılı üretime dayalı tüm sektörlerin daha da çok destekleneceği bir yıl olacak. Mecliste bu yıl da çok çalıştık. Çok yasa yaptık. 2024 yılında da bu böyle olacak.

Yıllardır geçirilmeyen reform nitelikli yasaları teker teker ele alacağız ve geçireceğiz. 2024 yılı çok daha büyük projelerin hayata geçtiği bir yıl olacaktır. Elektrik projemiz başlayacak. Ama kablo ile elektrik projesi KIB-TEK’ten vazgeçmemiz anlamına asla gelmeyecek. KIB-TEK’e yatırım yapmaya da onu geliştirmeye de devam edeceğiz. Çevre yollarını bu yıl tamamlayacak ve ülke trafiğinin, ulaştırmasının önünü açacağız. Okul projelerimizi sürdürecek ve 40 yeni okul hedefimize doğru emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz.

-“Yeni Lefkoşa Hastanesinin temeli 2024’te atılacak”

Yeni Lefkoşa Hastanesi’nin temeli 2024 yılında atılacak, yeni Girne hastanesi 2024 yılında açılacak. Sosyal konut projeleri 2024 yılında başlayacak. İlk evim kredileri 2024 yılında devam edecek. Kırsal kesim arsaları ile ilgili yeni krediler devreye sokulacak. Kırsal kesim arsalarının alt yapı çalışmaları tamamlanmaya devam edecek. Çiftçiye, tarımcıya, hayvancıya, üreticiye verilen destek artarak devam edecek. İş dünyasına, sanayiye yönelik destekler sürecek. E-Devletle ilgili çalışmalar hızlanacak, devlet projesinde bugüne kadar gelinen aşamadan çok daha fazla gelişim bu yılda yaşanacak. Türkiye ile karşılıklı, sevgiye saygıya ve güvene dayalı ilişkiler devam edecek. İşbirliği protokolleri zamanında imzalanacak.

Kısacası biz umutluyuz. Sizler de umutlu olun. 2024 yılı 2023 yılından çok daha güzel olacak. Bu duygu ve düşüncelerle, Tüm halkımızın, Türk dünyasının, anavatan Türkiye'de yaşayan soydaşlarımızın yeni yıllarını tebrik ediyorum. Yeni yılın, tüm insanlığa, barış, mutluluk, sağlık ve esenlikler getirmesini diliyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Yeni yılınız kutlu olsun."