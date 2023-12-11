Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu işbirliğinde düzenlenen “11’nci Engelsiz Bilişim Günleri’ne” katıldı.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, engelsiz bilişim günlerinde yaptığı konuşmada, etkinliğin; farkındalık, duyarlılık ve engelli bireylerin daha kolay hizmetler alabilmesi için önemli olduğuna dikkat çekti.



Cumhurbaşkanı Tatar, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak ve onları sosyal hayatın içinde tutarak, erişim sağlayacakları çalışmaları selamladığını ifade etti.



Günümüzde teknolojideki gelişmelerden dolayı engellerin daha kolay aşıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, engelli bireyler konusunda yasal düzenlemeler yapıldığını ve reformların gerçekleştirildiğine dikkat çekti.



Cumhurbaşkanı Tatar, eşi Sibel Tatar’ın öncülüğünde Cumhurbaşkanlığı çatısı altında oluşturulan Engelliler Komitesi’nde Özel Eğitim Yasası konusunda çalışmalar yapıldığını dile getirdi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaklaşık 6 bin 500 engelli vatandaşın engelleri aşması ve topluma kazandırılması için uğraş verildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Devletin imkanları kullanılarak engelleri aşmak gerekir. Hayatın dokunduğu her alanda engelleri görmeliyiz. Engelliler en değerli ve önemsenmesi gereken vatandaşlarımızdır onları ihmal edip görmezden gelemeyiz” dedi.



Türkiye’de meydana gelen 6 Şubat depreminde birçok insanın engelli durumuna düştüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu insanların yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti.



Cumhurbaşkanı Tatar, Engelliler Spor Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ve merhum Mustafa Çelik’e yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.



Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere de teşekkürlerini sundu.



Engelliler Spor Federasyonu Başkanı, Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncusu ve Cumhurbaşkanı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz ise konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın öncülüğünde ve eşi Sibel Tatar’ın girişimleri ile Cumhurbaşkanlığında Engelliler Komitesi kurulduğunu belirtti.



Ahmet Akdeniz, konulara engelli birey gibi yaklaşıp çözüm ürettiği için Sibel Tatar’a teşekkür etti.