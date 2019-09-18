Bulut Akacan cezaevine gönderildi

Şans oyunları yasasına aykırı hareket ve Sanal bet suçlamalarıyla tutuklu bulunan iş insanı Bulut Akacan ile Hüseyin Yiğit Gökdereli ve İrfan Önen bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’nde çıkarıldı.

Polis soruşturmanın tamamlandığını söyledi ve teminat talep etti. Bulut Akacan, 2019 yılı içinde ikinci defa ağır cezalık bir suç işlediği gerekçesiyle 3 ayı geçmemek üzere merkezi ceza evine gönderildi.

Söz konusu sanal betlerin sorumluları olduğu iddia edilen Hüseyin Yiğit Gökdereli ve İrfan Önen ise 40’ar Bin TL’lik nakit ve 200 Bin TL değerinde kefalet şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bulut Akacan’ın ciddi darp suçuyla tutuksuz yargılandığı dava da bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Dava 25 Eylül 2019 tarihine ertelendi.